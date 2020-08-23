انتشال جثمان طفل غرق بشاطئ الأمل في بلطيم 

تمكن صيادو قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، قبل قليل، من انتشال جثمان الطفل إبراهم فهمي، 15 عاماً، والذي غرق بشاطئ الأمل أمس بمدينة مصيف بلطيم.

وجرى نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى البرلس المركزي تمهيداً لتسليمه لذويه، الذين كانوا تجمعوا على الشاطئ انتظارا للبحث عن جثمانه.

وكان طفل يبلغ من العمر 15 عاماً، مقيم بمحافظة المنوفية، لقي مصرعه غرقاً بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ.

وتواصل فرق الانقاذ البحث عن جثمانه منذ أمس السبت، حيث كان الطفل برفقة 4 من أصدقائه، وجرى إنقاذهم.

وتجمع العشرات من أهالي الطفل إبراهيم فهمي، أمام الشاطئ مستغيثين بإدارة مصيف بلطيم للبحث عن جثمانه، حتى لا تتكرر مأساة الطالب نورالدين سعد كلش، الذي ظل جثمانه في المياه لـ11 يوماً.

وقررت إدارة مصيف بلطيم الاستعانة بفريق غطاسين، للبحث عن جثمان الطفل، ولم توضح في بيان رسمي لها حتى الآن كيفية دخوله رغم قرارات الإغلاق الصادرة في مارس ومايو الماضين.