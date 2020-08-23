عاجل.. غرق طفل من المنوفية في شاطئ بلطيم

لقي طفل يبلغ من العمر 15 عاما، والمقيم بأحد مراكز محافظة المنوفية، مصرعه غرقا بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن جثمانه منذ أمس السبت، حيث كان الطفل برفقة 4 من أصدقائه، وجرى انقاذهم إلا أنه جار البحث عن جثمانه.

ويتجمع العشرات من أهالي الطفل إبراهيم فهمي، أمام الشاطئ مستغيثين بإدارة مصيف بلطيم للبحث عن جثمانه، حتى لا تتكرر مأساة الطالب نورالدين سعد كلش، الذي ظل جثمانه في المياه لـ11 يوما.

وقررت إدارة مصيف بلطيم الاستعانة بفريق غطاسين، للبحث عن جثمان الطفل، ولم توضح في بيان رسمي لها حتى الآن كيفية دخوله رغم قرارات الإغلاق الصادرة في مارس ومايو الماضين.

وتعددت حوادث الغرق في مصيف بلطيم خلال الفترة الماضية وحصدت عددا من أرواح الشباب آخرهم الطالب نورالدين كلش الذي عثر على جثمانه يوم 20 يوليو الماضي بعد رحلة بحث استمرت 11 يوما، وحينها أعلنت المحافظة عن اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع دخول الأهالي للمدينة تطبيقا لقرار غق الشواطئ إلا أنه لم يحدث، حيث رصدت "الوطن" في وقت سابق بالفيديو والصور تواجد العشرات من الأهالي على الشواطئ في تحد واضح لقرار المحافظ وإظهار عدم قدرة قيادات المدينة في السيطرة عليها.

يذكر أنه في 28 مارس الماضي، أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارا بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، كذا شاطئ مدينة مطوبس، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن ديوان عام محافظة كفر الشيخ، فأن هذا الاجراء يأتي في إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم تلك الشواطئ وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.