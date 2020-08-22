"تعليم دمياط" لم نتلق شكاوى من اللغة العربية في امتحان الدور الثاني

أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أية شكاوى من مادة اللغة العربية في أول يوم من امتحان الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة.

وأضاف "وكيل الوزارة " أن الغرفة رصدت تغيب طالبين عن أداء الامتحان ، من إجمالي الطلاب المقيدين والبالغ عددهم 70 طالبا وطالبة، فيما قامت لجان السير وأعضاء الأمن بلجان الامتحانات بتفتيش الطلاب أثناء دخولهم، لعدم تمكن أي طالب من الدخول بأية وسيلة غش إلى الفصل الذى يمتحن فيه.

وشددت محافظ دمياط على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة بشأن التزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي حرصا على حياة أبنائنا الطلاب والسادة المعلمين.