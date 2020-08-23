لص يسرق سيارة ويترك رقم هاتفه على منزل صاحبتها في النزهة

"لص في كي جي وان".. هذه العبارة لخصت ما حدث في واقعة سرقة سيارة بمنطقة النزهة، حيث سرق مسجل خطر سيارة ربة منزل من أمام منزلها ونظرا لصعوبة التصرف فيها ببيعها أو تقطيعها قام بترك هاتفه على باب منزلها، تاركا عبارة "عربيتك عندي كلميني عشان أرجعهالك".

وعلى الفور انتقلت مباحث سرقة السيارات وتم تفريغ كاميرات المراقبة وتحديد المتهم وضبطه واعترف بارتكاب الواقعة وتم إعادة السيارة لصاحبتها.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة عن سرقة سيارتها وقيام مجهول بوضع ملصق بمدخل العقار محل سكنها مدون به رقم هاتف محمول لمساومتها على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

وبإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الوقعة وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وله معلومات جنائية، وتم ضبطه بهاتف محمول بداخله شريحة بذات رقم الهاتف المدون على الملصق.

وبمواجهته، اعترف بسرقة السيارة لمساومة المجنى عليها، بالاشتراك مع صاحب مكتب مقاولات، عاطل، له معلومات جنائية، وتم ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، عثر بحوزة أحدهما على بطاقتي رقم قومي ورخصتي قيادة مزورتين.

واعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام السيارة المضبوطة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية وأقرا بارتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط 4 سيارات من المستولى عليها بمكان إخفائها داخل مخزن "مستأجر" بدائرة قسم شرطة المرج، كما تم بإرشادهم ضبط أجزاء خاصة بسيارة أخرى مستولى عليها حيث أقرا ببيع الهيكل الخاص بها لأحد تجار الخردة "جارٍ تحديده وضبطه".

وبسؤال المتهم الذى ضُبط بحوزته بطاقتا الرقم القومى والترخيص أقر بتحصله عليهما من أحد الأشخاص "جارٍ تحديده وضبطه" لتسليمها لآخر صاحب شركة استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، وتم ضبطه وأقر بطلبه اصطناع الأوراق المشار إليها لصالحه "مُثبت بها صورته" خشية ضبطه فى أحكام قضائية صادرة ضده، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.