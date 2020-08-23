لص يسرق سيارة ويترك رقم هاتفه على منزل صاحبتها في النزهة
07:35 م | الأحد 23 أغسطس 2020
صورة أرشيفية
"لص في كي جي وان".. هذه العبارة لخصت ما حدث في واقعة سرقة سيارة بمنطقة النزهة، حيث سرق مسجل خطر سيارة ربة منزل من أمام منزلها ونظرا لصعوبة التصرف فيها ببيعها أو تقطيعها قام بترك هاتفه على باب منزلها، تاركا عبارة "عربيتك عندي كلميني عشان أرجعهالك".
وعلى الفور انتقلت مباحث سرقة السيارات وتم تفريغ كاميرات المراقبة وتحديد المتهم وضبطه واعترف بارتكاب الواقعة وتم إعادة السيارة لصاحبتها.
تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة عن سرقة سيارتها وقيام مجهول بوضع ملصق بمدخل العقار محل سكنها مدون به رقم هاتف محمول لمساومتها على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.
وبإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الوقعة وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وله معلومات جنائية، وتم ضبطه بهاتف محمول بداخله شريحة بذات رقم الهاتف المدون على الملصق.
وبمواجهته، اعترف بسرقة السيارة لمساومة المجنى عليها، بالاشتراك مع صاحب مكتب مقاولات، عاطل، له معلومات جنائية، وتم ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، عثر بحوزة أحدهما على بطاقتي رقم قومي ورخصتي قيادة مزورتين.
واعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام السيارة المضبوطة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية وأقرا بارتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهم ضبط 4 سيارات من المستولى عليها بمكان إخفائها داخل مخزن "مستأجر" بدائرة قسم شرطة المرج، كما تم بإرشادهم ضبط أجزاء خاصة بسيارة أخرى مستولى عليها حيث أقرا ببيع الهيكل الخاص بها لأحد تجار الخردة "جارٍ تحديده وضبطه".
وبسؤال المتهم الذى ضُبط بحوزته بطاقتا الرقم القومى والترخيص أقر بتحصله عليهما من أحد الأشخاص "جارٍ تحديده وضبطه" لتسليمها لآخر صاحب شركة استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، وتم ضبطه وأقر بطلبه اصطناع الأوراق المشار إليها لصالحه "مُثبت بها صورته" خشية ضبطه فى أحكام قضائية صادرة ضده، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.