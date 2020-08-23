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محمود مسلم

ضبط 2865 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء كمامات 

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الوطن
12:15 م | الأحد 23 أغسطس 2020
ارتداء الكمامة فى المواصلات

ارتداء الكمامة فى المواصلات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2865 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجار استمرار الحملات حرصا على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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