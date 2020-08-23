بدء أعمال رصف شارع النميس بحي شرق أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

وقال المحافظ، إن مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة يستكمل أعمال كشط شارع النميس الرئيسي بحي شرق أسيوط، وإزالة طبقات الأسفلت، تمهيدًا لرصفه باستخدام معدات المشروع، وذلك استكمالًا لخطة المحافظة لتمهيد وتسوية وكشط الشوارع والمطبات وإزالة الحفر والقطع العرضي والطولي بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة.