محافظ أسيوط يتفقد أعمال تجميل سور محطة المياه التشيكي بكورنيش النيل

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، أعمال تجميل وتطوير سور محطة مياه التشيكى بشارع الثورة وامتداد كورنيش النيل بحي شرق مدينة أسيوط وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير كورنيش النيل لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التي توجهها الدولة للصعيد.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط واسامة انور ومروان الشب نائبى رئيس حى شرق اسيوط.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير وتجميل سور محطة مياه التشيكى واستمع إلى شرح لبعض مقترحات التجميل والتطوير واعمال توسعة الشارع لاضفاء منظر جمالي على كورنيش النيل ومنع الاختناق أو الزحام المرورى بالشارع مؤكدا ضرورة الاسراع فى تنفيذ الاعمال لاستكمال اعمال تطوير شارع الثورة وكورنيش النيل وبدء رصفه لافتا الى ان اعمال التطوير تشمل شارع الثورة من نهاية شارع الهلالي وحتى ميدان الحرب والسلام ودهان الأسوار بعلم مصر ودهان البلدورات وتركيب بلاط الأرصفة وتركيب سلات القمامة بالأعمدة ودهان محولات الكهرباء بأشكال ولوحات فنية جميلة.

وفى سياق متصل تابع المحافظ معدلات الإنجاز التي يتم تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة حيث يتم كشط الاسفلت القديم بدءا من ميدان الحرب والسلام بامتداد شارع الثورة وكورنيش النيل تمهيدا لرصف الشارع.

ووجه المحافظ، بتنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة طبقاً للإشتراطات الهندسية المطلوبة مع مراعاة المقاييس الفنية وذلك لرفع كفاءة الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.