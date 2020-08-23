صور.. نقل 5 مواقف "عشوائية" إلى ميدان الجيزة بعد خطة تطويره

نشرت محافظة الجيزة الملامح النهائية لتطوير موقف سرفيس ميدان الجيزة ليظهر بالشكل الحضاري اللائق للمواطنين، وكأحد الحلول الجذرية لتفتيت الازدحامات المرورية التي يتسبب فيها الوقوف العشوائي للسيارات السرفيس بمنطقه ميدان الجيزة.

وانتهت محافظة الجيزة من نقل 5 مواقف سرفيس عشوائية من شارع ربيع الجيزي وبجوار نفق شارع الهرم بحي جنوب للقضاء على الانتظار العشوائي للسيارات والتي تسبب إعاقة للحركة المرورية.

والمواقف التي تم نقلها هي موقف الجيزة إلى الحوامدية وموقف الجيزة إلى البدرشين وموقف الجيزة إلى العياط وموقف الجيزة إلى المنيب وموقف الجيزة إلى الطالبية الداخلي.

وتهدف خطة محافظة الجيزة في تطوير ميدان الجيزة الى تزويد الموقف بالمظلات ومقاعد لانتظار المواطنين وانظمه تشغيل الكترونية للتسهيل علي المواطنين وتحقيق انسياب مروري بمنطقة ميدان الجيزة.

وأعمال التطوير تأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير مواقف السرفيس من الناحية الانشائية والخدمية و الاستثمارية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية أمام الموقف، خاصة أنه يقع وسط منطقة حيوية بالمحافظة إضافة إلى تحقيق العائد الاستثماري من تلك المواقف باعتبارها أحد مصادر الدخل التي يمكن تنميتها واستغلالها في الإنفاق على مشروعات خدمية أخرى لمواطني المحافظة.

والمشروع يشمل تنسيق الموقف بشكل حضاري ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين والإعلانات واللوحات الإرشادية وتركيب بوابات إلكترونية بالمداخل والمخارج لتحصيل الكارتة من السيارات؛ وذلك لإحكام السيطرة على الإيرادات المحصلة دون تدخل عنصر بشري بها وسيتم إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة ودعمة بوسائل الأمان اللازمة وكافيتريات.