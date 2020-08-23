ضبط منتحل اسم ميت بالقطامية بعد 9 سنوات على هروبه من سجن وادي النطرون

لجأ كهربائي بعد هروبه من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة يناير 2011، إلى الإقامة في منطقة القطامية، وقام باستخراج بطاقة رقم قومي لابن خالته المتوفي بالاتفاق مع والد الثاني مقابل مبلغ 20 ألف جنيه، ومرت أكثر من 9 سنوات على إقامته، إلى أن تفاجأ أمس بالقبض عليه من قبل مباحث القسم واعترف بالحكم الصادر ضده وبتزوير بطاقة الرقم القومي.

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث قسم القطامية، مفادها بأن كهربائي مقيم بالقطامية، وموطنه الأصلي محافظة بني سويف، هارب من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة يناير والذي كان متهما في القضية رقم 5338 لسنة 2008 جنايات الفشن "قتل عمد" ومحكوم عليه بالإعدام شنقا، ينتحل اسم ابن خالته "المتوفى" علاء محمد، كما استخرج بطاقة شخصية بنفس الاسم مقابل مبلغ مالي 20 ألف جنيه، وتبين أن الصورة الموجودة بطبعة الحاسب الآلي غير خاصة به.

وعقب تقنين الإجراءات وضبطه ومناقشته قرر أن الصورة لشخص من نفس بلدته ويعيش حاليا بليبيا، وأن والده المتوفي هو من قام بتغيير الصورة، وتم تحرير محضر بالواقعة.