الإعدام لـ4 قتلوا 3 مواطنين واستولوا على أموالهم في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، حضوريا بالإعدام شنقا لـ4 متهمين، بينهم شقيقين، لاتهامهما بقتل 3 أشخاص عمدا مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة بدون ترخيص والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وذلك في القضية رقم /2008/2988 قسم ملوي والمقيدة برقم 228/2008 جنايات كلي جنوب المنيا.

شمل الحكم إعدام كل من: "خ. م" وشقيقه "م"، و"أ.إ" و"ا .ا"، وذلك بتهمة قتل كلا من: "أحمد ا" و"مصطفي ر" وشقيقه "ع".

تعود أحداث القضية لعام 2007 حينما تم العثور على جثة "أحمد-ا" ملقاة بإحدى الترع بزمام مركز ملوي وبها إصابات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر بالجمجمة، وجبهة الرأس، وتلف العينين، وكسر بخلفية اليد اليسرى.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كل من: "خ م" 30 عاما، وشقيقه "م" 23 عاما فلاح، و"أ. إ " عامل و"أ. إ .ع" 30 عاما عامل، تم ضبطهم وأرشدوا عن مسرح الجريمة والسيارة والأدوات المستخدمة، واعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة والاستيلاء على مبالغ مالية.

واقترنت تلك الجناية بأن المتهمين قتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم بأن استدراجهم المتهم الثالث إلى ذات مسرح الجريمة، وقاموا بقتلهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد ثم قاموا بلف جثث الثلاثة ووضعوها داخل شنطة سيارة المتهم الأول وقادها المتهم الثالث وتم إلقاء الجثث بإحدى ترع ملوي، وتم استهداف المتهمين والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التي أحالتهم إلى محكمة الجنايات.