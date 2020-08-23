إيبارشية المنيا تهدي دروعا للفرق الطبية بمستشفيات العزل

أجرى فريق من إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس في المنيا، زيارات لمستشفيات العزل لتقديم الشكر لأعضاء القطاع الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين.

قال مسؤول كنسي، إن الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبوقرقاص، وجه مسؤولين بالمطرانية بتقديم دروع تذكارية للفرق الطبية باسم المطرانية كرسالة شكر وتقدير لجهدهم في مواجهة جائحة كورونا، وذلك بمستشفيات الصدر بالمنيا، القلب والصدر الجامعي بالمنيا الجديدة والمستشفى الجامعي و التأمين الصحي، الحميات، ومرفق هيئة الإسعاف والطوارئ.

وواصلت المصالح الحكومية والخدمية في محافظة المنيا، اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية منعا لانتشار العدوي خاصة بالأماكن التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين ومنها المراكز التكنولوجية التي تشهد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، إذ يتم منع دخول أي مواطن لا يرتدي الكمامات الطبية.