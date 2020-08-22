محليات المنيا ترسل إنذارات للمخالفين وحصر شامل للمباني

واصلت الوحدات المحلية في المنيا، إجراء أعمال الحصر الشامل لكافة المباني المخالفة، وأرسلت إنذارات للمخالفين بضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لسداد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المقررة في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

في ديرمواس، كلفت المهندسة نبيلة علي محمود رئيس المركز، المهندس عماد مهران رئيس قرية بني حرام ورجال التنظيم، بتحديد المنازل المخالفة التي لم تتقدم للتصالح وكتابة مايفيد أنها مخالفة على واجهة وجدران هذه المنازل لتعريف صاحب العقار المخالف وإنذاره بسرعة التقدم للتصالح أو تنفيذ قرار الإزالة الفورية له.

شددت رئيس المركز على جميع رؤساء القرى بسرعة كتابة عبارة المنزل مخالف على واجهة كافة المنازل المخالفة بدائرة المركز، إذ تبين أن العديد من المواطنين لايعلمون بأن منازلهم مخالفة، ومن لديه علم بالمخالفة يتم التأكيد عليه بسرعة التقدم للتصالح قبل تنفيذ قرار الإزالة.

وفي مدينة المنيا، شدد العقيد محمد صلاح رئيس المركز، على الالتزام بعمل حصر شامل ودقيق لكافة المخالفين لتقديم طلبات تصالح وسداد 25 % جدية تصالح وعمل إنذارات بالسداد خلال المدة المحددة وإعلان المخالف بأنه إذا لم يقم بسداد جدية التصالح في هذه المدة وأنه سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك بإزالة المخالفة.