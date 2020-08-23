انتشال جثتي طفلين غرقا في نيل المنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمركز ملوى جنوب المنيا، من انتشال جثتي طفلين غرقا عند استحمامها في نهر النيل .

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بغرق طفلين بمركز ملوي.

وانتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المحافظة والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى لفحص البلاغ .

حيث تبين غرق طفل يدعي عبده صابر 13 سنة مقيم بقرية الريرمون، وغرق الطفل عمر مصطفي 5 سنوات أثناء استحمامهما بالنيل أمام مركز ملوى، وبعده عدة أيام من الحادث تم انتشال جثتهما ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق.