التعليم العالي: 75 ألف طالب قدموا على موقع التنسيق لتسجيل رغباتهم

شدد السيد عطا المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الأسر المصرية بضرورة تجنب وجود توتر بخصوص التنسيق الخاص بالجامعات والرغبات التي يحب أبنائهم التسجيل فيها للكليات وترك حرية الرأي لهم.

وأضاف عطا، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب على الطالب الجلوس مع أسرته واختيار الرغبة بتأني، وأنه حتي يوم الأربعاء المقبل من الصباح وحتى الساعة السابعة مساء، وإذا أخطأ الطالب في كتابة رغبة فمن الممكن أن يتم تعديلها، موضحا أن هناك حوالي 75 ألف طالب حتى الآن قدموا على موقع التنسيق لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى للكلية التي يريدون الالتحاق بها.

ووجه نصيحة لكل الطلاب المقبلين على الدخول في المرحلة الجامعية بضرورة التركيز في كتابة رغباتهم والبعد عن التوتر والقلق، مشيرا إلى أن المنظومة الإلكترونية للتنسيق تسمح للطالب بتسجيل الرغبات بسهولة والموقع ييسر للطلاب كيفية اختيار الرغبات.

وتابع "نواجه مشكلات في عدم كتابة الطلاب لكليات كان يرغب في دخولها، وعقب إعلان النتيجة يفاجأ بأن مجموعه كان من الممكن أن يؤهله لدخول هذه الكلية، ولكنه لم يكتبها في رغباته، ومن هنا تحدث العديد من المشكلات".