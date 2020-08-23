التعليم العالي: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال 72 ساعة من انتهائها

أكد السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، صباح اليوم السبت، أن موقع التنسيق شهد إقبالاً كبيراً لـ" تسجيل الرغبات" للمتقدمين لمرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2020/2021، مشيراً إلى أن إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق ستكون خلال 72 ساعة من إغلاق باب التقدم لها .

وأوضح عطا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المرحلة الأولى للتنسيق، انطلقت صباح، أمس، السبت، على أن تستمرحتى الساعة الـ 7 من مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 26 أغسطس الجاري، مؤكداً على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون وجود أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

وانطلقت، أمس، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفا و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفا و665 طالبا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبا، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفا و685 طالبا.