محافظ الشرقية يحيل 3 عاملين بوحدة محلية فاقوس للتحقيق

أحال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 3 عاملين بوحدة محلية بفاقوس للتحقيق، لانصرافهم عن العمل دون إذن.

وكان غراب أجرى جولة تفقدية بالوحدة المحلية بالروضة، التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

تفقد المحافظ أقسام الوحدة واطلع على سجل الحضور والانصراف، حيث تبين له عدم تواجد 3 من العاملين بالوحدة وتركهم لمقر عملهم بعد توقيعهم في السجل بالحضور.

أوصى المحافظ العاملين بالوحدة المحلية بالروضة بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقا للقانون، مشددا على ضرورة تفعيل دور موظفي قسم الإشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة.