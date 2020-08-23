"القوى العاملة" تعين 3933 شابا في الشرقية بينهم 8 من ذوي الهمم

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية، 3933 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 من ذوي القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1716 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.

وأضاف مدحت الغمراوي مدير المديرية، في تقريرٍ للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة جرى تسجيل 27 عاملا، وصرف رعاية اجتماعية بإجمالي 64 ألف جنيه لـ9 مواليد، و6 منح زواج، و6 منح وفاة، فضلا عن 12 ألف جنيه رعاية صحية لـ3 عمال من وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأكد أن المديرية استخرجت 970 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلها رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت على 298 منشأة؛ للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأسفر عن تحرير 132 محضر سلامة وصحة مهنية، وفي مجال التفتيش العمالي جرى التفتيش على 1169 منشأة، وأسفر عن تحرير 134 محضر مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.