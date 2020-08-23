حملات لإزالة الإشغالات بشوارع المنصورة والمطرية بالدقهلية

شنت رئاسة حي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين، استهدفت منطقتي التأمين الصحي بسندوب وشارع فخر الدين خالد.

خرجت الحملة بمتابعة من منال الغندور سكرتير مساعد محافظة الدقهلية، وبقيادة المهندس محمد البسيوني رئيس الحى، وتحت إشراف السيد مصطفي مدير الاشغالات وباقي فريق العمل التنفيذي المرافق له.

وأسفرت عن إزالة كافه الاشغالات بمنطقه التأمين الصحي في سندوب، وإزالة عشتين، وتوجهت إلى شارع فخر الدين خالد، وتمكنت من إزالة إشغالات محل زيت وبعض الباعة الجائلين ومصادرة ميكرفون.

وقاد محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، يرافقه المهندس عبد المنعم يوسف نائب رئيس المركز، حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع سليمان، ومنطقة المزرعة، وسعد زغلول، وحمدي، وعزام، ومحمد فريد، وفريدة حسان، إضافة إلى عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة.