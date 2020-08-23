رئيس "الأسقفية" يصلي أول قداس أحد بعد فتح الكنائس للرعايا الأجانب

ترأس الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الأحد، أول قداس بعدما سمحت الحكومة للكنائس بعودة الصلوات الجماعية أيام الآحاد، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، إذ صلى قداسًا بالإنجليزية ضمن خدمة كنيسة الأجانب التي ترعاها الكنيسة الأنجليكانية بمصر.

حرصت الكنيسة على قياس درجات حرارة المصلين والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الأدوات الشخصية، إضافة إلى تقسيم مقاعد الكنيسة بالشكل الذي يضمن التباعد الاجتماعي.

وهنأ رئيس الأساقفة المصلين بعودتهم للكنيسة مرة أخرى صباح الأحد، بعد توقف طويل بسبب وباء كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، مشددًا على اتباع الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

ووجّه حنا في كلمته، التهنئة لكل المسيحيين في مصر بمناسبة عيد السيدة العذراء مريم، الذي احتفل به المسيحيون أمس، طالبًا بركتها لرفع الوباء عن مصر والعالم أجمع، مضيفا: "بتعاليم المسيح تحيا الكنيسة ويصير المسيحيون شهودًا على الإيمان"، مطالبًا الجميع باستمرار الصلاة في كل وقت وكل مكان.

واختتم رئيس الأساقفة: "نصلي للمرضى والمتألمين بسبب الوباء، ونسأل الله أن يرفعه عن العالم وأن يبعده عن بلادنا مصر".