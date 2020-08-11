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بث الأغاني الوطنية أمام لجان الوراق وإمبابة بانتخابات الشيوخ

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احمد العميد
10:04 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل اللجان

تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل اللجان

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في منطقتى الوراق وامبابة عند الساعة التاسعة صباحا، وسط تشديدات أمنية في محيط المدارس التي تحوى لجانا انتخابية، حيث جرى نشر حواجز حديدية مزينة بأعلام مصر، وتمركزت العناصر الأمنية على أبواب المدارس، لمنع دخول الناخبين دون كمامات تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا.

توافدت أعداد من الناخبين على مدارس الوراق الثانوية بنات ومدرسة العميد محمد فوزي الابتدائية ومدرسة الوفاء الإعدادية بنين، ومدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية، وسط إذاعة أغاني وطنية من مكبرات صوت أمام المدارس.

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