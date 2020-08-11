إقبال متوسط على لجان الوراق وسيطرة نسائية فى إمبابة

شهدت اللجان الانتخابية بالوراق إقبالًا متوسطًا فى الساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ، وسط تشديدات أمنية من عناصر الشرطة المدنية التى تواجدت بقوة فى محيط المدارس التى تحوى لجانًا وكان على أبوابها كردون أمنى من الحواجز الحديدية المغطاة بأقمشة كبيرة ملونة عليها علم مصر، بالإضافة على مظلات كبيرة من السرادق لحمايتهم والمواطنين من حرارة الشمس، فى نفس الوقت الذى يفرضون فيه الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بمنع المواطنين من الدخول إلا بالكمامات أو إعطائهم كمامة قبل الدخول، بينما حرص عدد من الموظفين داخل المدارس على توفير الكحول للناخبين داخل اللجان أو على أبوابها.

وتواجدت أعداد تابعة لأحزاب فى محيط المدارس التى بها لجان انتخابية لمساعدة الناخبين فى تحديد اللجان الانتخابية التى سيدلون فيها بأصواتهم من خلال بطاقة الرقم القومى، كما نصب بعضهم مكبرات الصوت أمام المدارس وبث أغان وطنية، وأمام مدرسة الوراق الثانوية بنات نظم عدد من الأفراد التابعين لأحزاب عملية المرور أمامها ومنعوا وقوف سيارات الأجرة ومركبات "التوك توك" تيسيرا للحركة المرورية ومنع الزحام، كما ساهموا فى مساعدة الناخبين على تحديد لجانهم من خلال حواسيب وضعوها على مقاعد أمام مدرس العميد محمد فوزى الابتدائية بالوراق، كما وزع بعضهم أعلام مصر أمام مدرستى فاطمة الزهراء الابتدائية ومدرسة الوفاء الإعدادية.

وفى إمبابة، سيطرت النساء على المشهد الانتخابى فى مدرسة العروبة الابتدائية بامبابة ومدرسة تاج الدول الثانوية بنات بمنطقة أرض عزيز عزت فى امبابة، حيث تجمع الكثير من النساء عند ميدان نفق إمبابة والذى نصبت فيه مكبرات صوت لبث الأغانى الوطنية والكثير من أجهزة "الكمبيوتر" لمساعدة النساء اللواتى يبحثن عن لجانهن، للإدلاء بأصواتهن وبعدها توجهن إلى المقرات الانتخابية الخاصة بهن، كما ساعد عدد من سيارات الميكروباص فى توصيلهن إلى المقرات الانتخابية القريبة.