زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين على بعد أقل من ميل في غزة

استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلية مراكب الصيادين الفلسطينيين غرب ميناء غزة مباشرة في مسافة أقل من ميل واحد فقط.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، قال زكريا بكر منسق اتحاد الصيادين في غزة إن زوراق الاحتلال صعدت من اعتداءاتها وبعد ان كانت تهاجم القوارب على بعد ثلاثة اميال اصبحت اليوم تهاجمهم على بعد اقل من ميل

وأضاف: "إن الاحتلال يمارس انتهاكات جسيمة بحق الصيادين واستهدافهم بشكل مباشر، وحياتهم معرضة للخطر في ظل الاستهداف اليومي لهم".

وأوضح أن الإغلاق للبحر متواصل لليوم السابع على التوالي، ويؤثر بشكل كبير جدا على حرمان الصيادين من قوت يومهم باعتباره مساسا بشكل مباشر للقمة عيشهم.

وأضاف: "الصياد إذا اشتغل بيأكل وإذا ما اشتغل ما بيأكل، فوضعهم المعيشي تحت خط الفقر".

يشار إلى أن قرار إغلاق البحر بشكل كامل في وجه الصيادين جاء ضمن سلسلة قرارات اتخذتها سلطات الاحتلال مؤخراً في ظل حالة التصعيد والتوتر الميداني التي يشهدها القطاع.