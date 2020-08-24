"الغضبان" يلتقي عددا من المستثمرين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالأمس، عددا من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنطقة الصناعية، بحضور اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد آخر تطورات العمل بالمنطقة الصناعية، مؤكدا أننا نقدم كل الدعم والتسهيلات للمستثمر الجاد والذى يساهم فى دفع وزيادة معدلات الإنتاج بالمحافظة، ولا نسمح بأى محاولات لإهدار المجهودات المبذولة لرفع اسم مصر عاليا فى مجال الصناعة، موجها بتوفير كل سبل الراحة للعاملين داخل مصانع الإنتاج، وبذل الجهد والعمل الجاد للارتقاء بمستوى الإنتاج والصناعة بالمحافظة.