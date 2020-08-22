سائق يعترف بقتل عامل بسبب خلافات مالية في بورسعيد: نصب علينا

اعترف سائق وشقيقه بتفاصيل شنق عامل بسبب الخلافات المالية في بورسعيد، وقال المتهم أمام قاضي المعارضات إن الضحية أخذ من شقيقه مبلغ مالي 180 ألف جنيه بقصد استثمارها بعائد مادي شهريا، وبعد مرور عدة أشهر لم يدفع أي من الأرباح وبدء الهروب من منزله وعمله فاستدرجاه للمصنع وحاولا إجباره على رد المال فرفض.

وأضاف المتهم: قيدناه بالحبال وعدنا في صباح اليوم الثاني عثرنا عليه مشنوقا.

وقرر القاضي تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بينهما بداية القصة ببلاغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد، من أحد الأشخاص (حداد - مقيم بدائرة القسم) بعثوره على جثة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) داخل المخزن الخاص به - كائن بمنطقة التعاونيات دائرة القسم - والعثور على حبل متدلي من ماسورة مياه أعلى الجثة، ومقعد به حبل من نفس النوع.

توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد إلى قيام المبلغ بالاشتراك مع (3 عاطلين) باصطحاب المجني عليه للمخزن المشار إليه، واحتجازه به.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم عدا أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا باحتجاز المجني عليه بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر المبلغ بسابقة تحصل المجنى عليه من شقيقه وأحد المتهمين على (مبلغ 180 ألف جنيه) لاستثمارها في مجال تجارة العملة مقابل أرباح، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبلغ، وبتاريخ الواقعة قام المُبلغ وأحد المتهمين باستدراج المجني عليه للمخزن المشار إليه، واستعانا بالمتهمين الآخرين وقاموا بإيثاق يديه وقيده بالمقعد للضغط عليه لرد المبلغ وانصرفوا ولدى عودته صباحاً اكتشف انتحار السائق عقب تمكنه من فك قيده فقام بإنزاله، وبمواجهة المتهمين الآخرين أيدا ما جاء باعترافات المتهم الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.