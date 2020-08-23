الحكومة تقترض 48 مليار جنيه بمزيج من السندات وأذون الخزانة هذا الأسبوع

تنوع الحكومة بين وسائل وموارد الاقتراض المتعددة لتدبير احتياجاتها المالية لسد عجز الموازنة العامة للدولة بشكل سنوي وشهري وأسبوعي.

ويشهد الأسبوع الحالي بداية من الغد الأحد هذا التنوع بوضوح حيث تعتزم وزارة المالية جمع نحو 48 مليارجنيه مقابل طرح سندات وأذون خزانة في ان واحد علي مدار يومي الأحد والأثنين من الاسبوع الحالي.

وبحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري عبر موقعه الإليكتروني، أعلن عن طرح ثلاثة طروحات لسندات خزانة بقيمة تصل إلى 8.5 مليار جنيه خلال اليومين المقبلين لصالح وزارة المالية.

وأضاف المركزي، أن الطرح الأول صباح الغد الأحد بقيمة 3.5 مليار جنيه مقابل سندات خزانة أجل 10 سنوات تستحق في 14 يوليو 2030 بتاريخ إصدار 25 أغسطس 2020 .

وتابع أن بعد غد الأحد سيشهد طرحين الأول بقيمة 4 مليارات جنيه مقابل سندات خزانة أجل 5 سنوات تستحق في 14 يوليو 2050 بتاريخ إصدار 25 أغسطس الحالي بينما الطرح الثالث بقيمة مليار جنيه مقابل سندات خزانة أجل 15سنوات تستحق في 28 يوليو 2035بتاريخ إصدار 25 أغسطسي الحالي.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

أما بخصوص أذون الخزانة تعتزم الحكومة تطرح 39.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة اجل 182 و91 و357 و266 يوما على مدار يومي الأحد والأثنين من الاسبوع الحالي أيضا.

وذكر "المركزي" أن غدا الأحد سيشهد تنفيذ طرحين الأول بقيمة 9.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة اجل 182 يوم بينما الطرح الثاني بقيمة 11مليار جنيه مقابل أذون خزانة اجل 357يوم .أما عن طروحات يوم الأثنين المقبل أكد "المركزي" على طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه حيث ينفذ طرحين الأول بقيمة 8.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة اجل 91 يوم بينما الطرح الثاني بقيمة 10.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 266 يوما.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعهـا الماضي مطلع أغسطس الحالي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.