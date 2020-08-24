نائب رئيس جامعة الأزهر: هناك إشادات بالمستشفى الميداني المصرية ببيروت

قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على المستشفيات الجامعية وأحد أعضاء البعثة المصرية الطبية لبيروت، إنه استمر 8 أيام في بيروت مع البعثة المصرية التي تقدم المساعدات الطبية لضحايا مرفأ بيروت، والبعثة مكونة من 21 طبيبا من الجامعات المصرية المختلفة وتم اختيارهم جميعهم بعناية ليمثلوا مصر في هذه البعثة.

ووجه صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، الشكر للقيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه والحكومة المصرية للشعب اللبناني، وأن الجسر الجوي ترسل مصر من خلاله كل 48 ساعة طائرتين محملتين بالمساعدات وتحمل ما يعادل 25 طنا في كل مرة أو أكثر.

وأكد أن الجسر الجوي به كل الاحتياجات التي طلبها الشعب اللبناني من أدوية وغذاء لأن المرفأ ضرب فيه مخازن القمح هناك، وحتى دواء فيروس كورونا وفرته مصر لهم، ولمسنا ذلك في عيون كل لبناني قابلناه في الشوارع والمستشفيات فهم يحكون ويتحاكوا عما قدمه المستشفى الميداني لهم.

وتابع أن هناك إشادات كبيرة من اللبنانيين بالمستشفى الميداني المصري الموجود في بيروت والذي يعمل منذ عام 2006 ولم ينقطع وتم تجديده العام الماضي وافتتح في يناير وهو مجهز بكافة التجهيزات الطبية والعلاج فيها بالمجان.

واستكمل، أن السبب وراء إنشاء المستشفي الميداني المصرية الموجودة ببيروت هو إحساس القيادة المصرية باحتياج الشعب اللبناني لأنه يعيش أزمة اقتصادية خانقة ووجود فقراء وبسطاء لا يقدم أحد لهم العون إلا المستشفى الميداني المصري بالكشف وتقديم الدواء مجانا وكانت ملاذا لكل محتاج بعد انفجار مرفأ بيروت.