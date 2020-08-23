جراح مريض السمنة: يفقد 60 كيلوجراما خلال 6 أشهر وعلاجه على 4 مراحل

قال الدكتور خالد جودت، أستاذ جراحة السمنة المفرطة كلية طب عين شمس، والمكلف بإجراء العملية الجراجية لمحمود سمير مريض السمنة المفرطة، إنّه بدأ علاج "محمود" بعد تكليفه بإجراء الجراحة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاجه على نفقه الدولة.

وأضاف جودت، أنّه بعد مناظرة المريض فور وصوله إلى المستشفى فجر أمس، تبيّن أنّه يعاني من مرحلة السمنة الفائقة المرضية، وهي أعلى درجات السمنة، وتسمى السمنة الفائقة الثلاثية، إذ يبلغ وزنه 258 كيلوجراما مع طول 165 سم.

ولفت إلى أنّ هذه المرحلة من السمنة ترتبط بعدة أعراض، بينها توقف التنفس أثناء النوم، وانقطاع النفس مع المجهود، مشيرا إلى أنّ السبب الرئيسي لبلوغ المريض هذا الوزن، الإفراط في تناول الأطعمة، حيث كان يعمل في فرن خبز، مؤكدا أنّ المريض يعاني أيضا من ارتجاع المرئ، والحموضة المستمرة، وتآكل المفاصل وآلام بالظهر.

وأكد أنّ السمنة الفائقة الثلاثية التي يعاني منها محمود، تمثل خطورة كبيرة على حياته ويجب التدخل الجراحي لإنقاذه، حيث سيخضع لإجراء تحويل المعدة المعدل بالمنظار.

وعن خطة العلاج، أوضح أنّ المرحلة الأولى تنقسم لقسمين، أحدها عرض المريض على استشاري التخدير والرعاية المركزة لتحديد خطة التخدير التي تتناسب مع وزنه، والأخرى تعتمد على إنقاص وزنه بأساليب غير جراحية عن طريق الأدوية والنظم الغذائية الصارمة.

وأوضح جودت، أنّ المرحلة الثانية تبدأ بعد عدة أسابيع وإنقاص بعض الوزن، إذ يتم إجراء جراحه تحويل المعدة المعدل بالمنظار، مؤكدا أنّها أفضل جراحة للسمنة على الإطلاق، وتتميز إدخال تعديلات كثيرة عليها لضمان انخفاض ملحوظ في الوزن، مع عدم العودة لزيادة الوزن مرة أخرى، ما يجعلها تحقق أفضل نتائج خسارة الوزن على المدى القريب والبعيد مقارنة بكل أنواع الجراحات الأخرى للسمنة.

أما المرحلة الثالثة، أكد جودت، أنّها تتمثل في إدخال المريض الرعاية المركزة عدة أيام عقد الانتهاء من الجراحة، يليها المرحلة الرابعة التي تعتمد على تعليم المريض التغذية السليمة والعلاج الطبيعي، والتدريب على الحركة ويستغرق ذلك عدة أسابيع، يقضيها بالكامل بالمستشفى دون مغادرتها.

وتوقع جودت، أن يفقد المريض 20 كيلو جرام في أول 30 يوما عقب إجراء جراحة تحويل المعدة المعدلة، فيما توقع انخفاض وزنه 60 كيلوجراما خلال 6 أشهر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر علاج المواطن محمود سمير من المحلة على نفقة الدولة، بعد نشر حالته على صفحات جريدة الوطن، ليتم إرسال سيارة إسعاف لنقله إلى القاهرة، وتلقي العلاج في مستشفى دار الشفاء.