محافظ الغربية: الرئيس وافق على تعيين زوجة مريض السمنة زائرة ريفية

أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، أن مديرية الصحة بطنطا تلقت فاكس بموافقة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيين "آية محمود" زوجة المواطن محمود العشري زائرة ريفية بإحدى الوحدات الصحية بنطاق مركز المحلة.

في المقابل أعطى محافظ الغربية توجيهاته إلى الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية حفاظا على مستقبل الحالة المعيشية لأفراد أسرتهما.

من جانبه، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.

كما وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بنقل المريض على الفور إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقة الدولة وتوفير كل احتياجاته.

كما أمرت بتعيين زوجة المريض رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجَّه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتنفيذ التعليمات بسرعة نقل المريض إلى مستشفى دار الشفا وإصدار قرار تعيين الزوجة من باكر صباح السبت، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ووزيرة الصحة على اللفتة الإنسانية.