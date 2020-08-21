فيديو وصور.. لحظة نقل مريض السمنة إلى مستشفى دار الشفاء للعلاج

نقلت سيارة الإسعاف المواطن محمود سمير المصاب بالسمنة المفرطة من منزله إلى دار الشفاء.

يأتي ذلك في استجابة سريعة لما نشرته جريدة "الوطن" في عدد اليوم الجمعة، حيث أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج المواطن محمود سمير المصاب بالسمنة المفرطة على نفقة الدولة.

الصحة: جراحة عاجلة لمريض السمنة المفرطة

وعقب استجابة الرئيس للحالة التي نشرتها "الوطن"، جاءت توصية وزارة الصحة، حيث قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بسرعة علاج محمود، وهو ما تعمل الوزارة عليه الآن.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التواصل مع أحد كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، مضيفة أنه تم التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة، لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

مريض السمنة يشكر الرئيس: أنت السند والحصن.. وزوجته: أدخل الفرح لقلوبنا

وعاد محمود سمير، لتوجيه رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب استجابة الدولة لعلاجه قائلا: "شكرا سيادة رئيس الجمهورية على استجابتك لعلاجي على نفقة الدولة فأنت نعم السند والحصن لأبناء الوطن".

وأضاف سمير: "الحمد الله ربنا استجاب لدعوات زوجتي.. وسأكون قادرا مستقبلا على تلبية أحلام أبنائي وتحمل نفقات معيشتهم وبتمنى يكون لي وظيفة حكومي لضمان استقرار مسيرتهم معيشيا مستقبلا".

بينما قالت زوجته: "شكرا للرئيس السيسي على مساندته، وتواصل مكتب وزيرة الصحة معنا قد رسم سعادة وفرح لا حصر لهما في قلوبنا، وربنا يشفي زوجي ويرجع لنا سالم بعد علاجه على نفقة الدولة".