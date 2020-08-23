تعيين المستشارة سارة عزام أول مديرة للنيابة الإدارية بالمنيا

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا، صباح اليوم، بتعيين المستشارة سارة محمد عبدالحميد أبو العزم مديرًا للنيابة الإدارية بمغاغة بمحافظة المنيا، لتصبح أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة المنيا.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن المستشارة سارة، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس سنة 1996 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف الأولى، وعينت بالنيابة الإدارية عام 1997، وحصلت على درجة الماجستير في القانون العام سنة 1998.

وأضاف متحدث النيابة أن المستشارة سارة تدرجت في مسيرتها المهنية وعملت بنيابة شبرا الخيمة ونيابات محافظة المنيا، ثم رئيسًا للجنة التأديب بمكتب فني المنيا، وتم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام 2018. واعتبارًا من اليوم مديرًا للنيابة الإدارية بمغاغة بمحافظة المنيا. ويأتي ذلك ترسيخا لدور المرأة في العمل القضائي.