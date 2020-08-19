جامعة سوهاج تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بـ200 حاسب آلي

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات السبت المقبل، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول، وكذلك إرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة "الإنترنت".

وأوضح رئيس الجامعة، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60%، والحد الأدنى للشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أي بنسبة 94.40%، والحد أدنى للشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 79.90%.

وقال الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام حتى الأربعاء 26 أغسطس، مضيفًا أن الجامعة حريصة على تلبية احتياجات طلاب الثانوية العامة، بداية من دخولهم الحرم الجامعي وحتى الانتهاء من عملية التنسيق وطباعة الرغبات.

وشدد على الطلاب بضرورة الالتزام بارتداء الماسك الطبي "الكمامة"، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة.

وأضاف الدكتور محمود أبو المجد مدير شبكة المعلومات ورئيس مكتب التنسيق، أن التنسيق من خلال التسجيل الإلكتروني يعتبر خدمة متميزة تقدم للطلاب، وتعطي الفرصة الكاملة لمشاركة أولياء الأمور لهم، ما يساهم بصورة أكبر فى كتابة الرغبات بطريقة صحيحة ومعبرة عن رغباتهم، مشيرًا الى انه سوف يتم فتح المعامل المخصصة لعملية التنسيق، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

وذكر المهندس علاء عاطف مساعد رئيس مكتب التنسيق، انه تم تخصيص 200 جهاز حاسب آلي، متاحة للطلاب هذا العام، تم توزيعها بمعامل الجامعة المختلفة، وهي معمل نادي تكنولوجيا المعلومات، ومعامل بدروم كلية الطب الأكاديمي "A.B.C.D"، ومعامل مشروع تقويم الطلاب والامتحانات.