عاجل.. سماع دوي انفجار جديد في لبنان
كتب:
سحر المكاوى
03:38 م | الأحد 23 أغسطس 2020
انفجار سابق فى لبنان
سُمع دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير في جبل لبنان، وفقا لما أعلنته قناة "الحدث" فى نبأ عاجل.
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية أنه سمع منذ قليل، دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير، وتحديدا بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة، وتسبب بحال من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة.
وعلى الاثر، حضرت عناصر من القوى الامنية في المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.