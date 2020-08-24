وكيل تعليم دمياط يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أمس، اجتماعا مع أعضاء إدارة تنسيق المتابعة بالديوان، بحضور لطفي مراد مدير الإدارة لبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وشدد "عثمان" على تكثيف الجهود المبذولة لإتمام التجهيزات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد ومناقشة كيفية تفعيل خطة تنسيق المتابعة في المرحلة المقبلة.

وطالب وكيل الوزارة كل أعضاء تنسيق المتابعة بإعداد تقارير فورية تعرض عليه متضمنة أوجه التميز والإجادة للتكريم وأوجه القصور للمحاسبة، موجها بتطبيق مبدأ الإمهال دون الإهمال على أن يتولى المتابع التأكد من تلافي السلبيات بنفسه خلال نفس يوم الزيارة أو اليوم التالي على أقصى تقدير، وذلك حسب حجمها والإمكانات المطلوبة لإزالتها.