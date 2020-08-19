محمد أنور يعلن موعد عرض الجزء الثاني من "قوت القلوب"

قال الفنان محمد أنور، أحد نجوم مسرح مصر، إن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل قوت القلوب، سيكون بدءًا من سبتمبر المقبل.

ونشر محمد أنور، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، صورة تجمعه بعدد من أبطال مسلسل قوت القلوب، معلقًا عليها: ابتداءً من الأحد 23 أغسطس حتى الجمعة 4 سبتمبر تابعوا حلقات مجمعة من الجزء الأول لمسلسل قوت القلوب.

وأضاف: "وانتظروا حلقات الجزء الثاني بدءً من السبت 5 سبتمبر علي قناة الحياة إن شاء الله".

مسلسل قوت القلوب من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ماجدة زكي، وخالد زكي، ورانيا فريد شوقى، وسهر الصايغ، وإسلام جمال، ومحمد أنور، ونورهان، وكارولين عزمى، وديانا هشام، وهيدى رفعت، وفراس سعيد، وسامى مغاورى، وأحمد حلاوة، وحمادة بركات.

ويكثف الفنان محمد أنور ساعات تصوير مسلسله الجديد "إسعاف يونس"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي، ويُعد المسلسل ثاني الأعمال التي ستُعرض على منصة watch it، عقب مسلسل "شديد الخطورة" للفنانين أحمد العوضي وريم مصطفى، من إخراج حسام على.

"إسعاف يونس" بطولة محمد أنور وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني.