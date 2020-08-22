رانيا فريد شوقي تنشر صورا من كواليس مسلسل "قوت القلوب" الجزء الثاني

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها على "إنستجرام" صورا لها من كواليس مسلسل "قوت القلوب"، الجزء الثاني، بصحبة صناع العمل.

وعلقت "رانيا" قائلة: "أصدقائي الحلوين أجمد مدير تصوير وإضاءة هيثم ناصر والعشرة الحلوة في أحلي مسلسلات مع بعض المخرج المنفذ علاء وجدي ومخرج لوكشن محمود الشربيني أثناء تصوير مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني".

ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"، الشهر المقبل.

والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 50 حلقة، ومن بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، ومن إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.