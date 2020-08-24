تطبيق "البالطو" يتيح استشارات طبية أونلاين لمنتفعي التأمين الصحي

خدمات طبية عن بُعد، للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، باتت متاحة عبر تطبيق "البالطو" الذي يعمل على الهواتف الذكية، وفي إطار بروتوكول تعاون ثلاثي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومجموعة مستشفيات (كليوباترا) وشركة البالطو للخدمات الطبية.

تطبيق "البالطو/ElBalto" هو منصة رقمية تتيح تواصل المرضى مع الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في عدد من التخصصات الطبية، باللغتين العربية والإنجليزية، وبحسب قول الدكتورة رضوى إمام، مدير وحدة التوعية والإعلام بمنظومة مشروع التأمين الصحي الشامل، بدأ إتاحة الخدمة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد منذ تاريخ 20 أغسطس الجاري، وقريبا سيتم إتاحته في محافظة الأقصر للمنتفعين بالتأمين الصحي.

93 طبيبا متاحين بتخصصات مختلفة والاستشارات إما كتابة أو بالفيديو

تتنوع تخصصات التطبيق المتاح على هواتف أندرويد مجانا بين طب الأسرة والطب النفسي والباطنة والتغذية والقلب والأطفال والجلدية والنساء بالتعاون مع نحو 93 طبيبا، وبحسب تصريحات الدكتورة رضوى لـ"الوطن" تم توفير تلك الخدمة تحت عنوان "اطمن" في ظل استمرار وجود فيروس كورنا وخشية البعض من التوجه إلى المستشفى للكشف بما يسهل على المواطنين الحصول على أي استشارات طبية.

يتم التواصل بين المرضى والأطباء المتاحين عبر التطبيق إما من خلال المحادثات الكتابية حيث يتم إرسال الاستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24 ساعة، أو حجز مقابلة بالفيديو عبر الإنترنت، ويتم تسجيل المريض على التطبيق عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد.