ضحايا "كورونا": 246 وفاة كل ساعة والعدد الإجمالي يتجاوز 800 ألف

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا فى أنحاء العالم 800 ألف حالة، وتأتى أمريكا والبرازيل والهند فى الصدارة، وفقاً لآخر إحصاء لوكالة أنباء "رويترز" البريطانية. وبحسب الإحصاء، فإن نحو 5900 شخص فى المتوسط يموتون كل 24 ساعة جراء الإصابة بـ"كورونا"، بما يعادل 246 شخصاً فى الساعة أو شخص واحد كل 15 ثانية.

وقال خبير الأوبئة وكبير المسئولين الطبيين فى بريطانيا، كريس ويتى، إن من غير المرجح أن يكون هناك لقاح فعال وآمن للفيروس قبل حلول شتاء 2021.

وأوضح، اليوم، أن هذا الشتاء سيشهد مشكلات حقيقية بشأن "كورونا"، مؤكداً أنه يجب على بريطانيا افتراض عدم توافر لقاح هذا العام، وهناك فرصة معقولة لإمكانية توافر لقاح فى فصل الشتاء من العام المقبل.

وأضاف: "قد يعتبر كثيرون كلامى تشاؤمياً، لكن علىّ القول إن محاولة الحصول على لقاح بسرعة غير عادية أمر غير وارد، إذ علينا التحقق من نجاحه والتأكد من أنه آمن، وهذه الأشياء تستغرق وقتاً"، مشيراً إلى أنه "سيكون من الحماقة وضع خطط على أساس توافر لقاح فى الشتاء المقبل".

واتهم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أعضاء من "الدولة العميقة" بإدارة الغذاء والدواء بالعمل على إبطاء اختبارات لقاحات كورونا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة فى نوفمبر.

وفى فرنسا، قال وزير الصحة أوليفييه فيران، إنّ كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز 4 أمثال انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاماً.

وأعلنت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات فى الولايات المتحدة إلى 5.6 مليون حالة، فيما أعلنت الهند ارتفاع الإصابات فى البلاد إلى 3 ملايين و44 ألفاً و940 حالة. وتخطت أعداد الوفيات فى أمريكا 170 ألف حالة، وهو الأعلى فى العالم، والهند 50 ألف حالة.