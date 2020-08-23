إرشادات الصحة العالمية للوقاية من كورونا أثناء السفر الدولي

قدمت منظمة الصحة العالمية عددًا من الإرشادات الواجب اتباعها أثناء السفر من دولة إلى أخرى.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية هذه الإرشادات، وفقًا لما حددته منظمة الصحة العالمية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات الصحة العالمية المتبعة أثناء السفر من دولة إلى أخرى

ـ استخدام الكمامة حسب الاقتضاء.

ـ الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر.

ـ مراعاة آداب التنفس.

ـ التدقيق في نظافة اليدين.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت أمس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت الموافق 22 أغسطس، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.