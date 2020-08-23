"معلومات الوزراء": 45% من سعرات محدودي الدخل يوفرها "الغذاء المدعم"

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن مصر وعدد من دول شمال إفريقيا أعادوا النظر في منظومة الدعم الغذائية بهدف الحد من آثار الفقر ولتحسين نوعية التغذية العامة للفئات الأفقر، طبقًا لتقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم -2020" الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وأضاف "معلومات الوزراء"، في تقرير معلوماتي "فيديو جراف"، نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن 45% من إجمالي السعرات الحرارية التي يحصل عليها محدودي الدخل من سكان الحضر في مصر توفرها المواد الغذائية المُدعمة.

ولفت إلى أنه يغلب على المنطقة دعم سلع غذائية معينة للحد من الفقر إلا أنها لم تكن ذات قيم غذائية عالية وتسببت في انتشار أمراض كالسمنة.

وأشار إلى أن 4.7% هي نسبة نقص التغذية في مصر من إجمالي السكان بين 2017- 2019 مقارنة بنحو 6.5% بين عامي 2004- 2006، و7.8% هي نسبة انعدام الأمن الغذائي من إجمالي السكان في مصر بين 2017- 2019 مقارنة بنحو 8.4% بين عامي 2004- 2006.

وتابع: "وبذلك فإن أداء مصر أفضل من متوسط أداء المنطقة والتي سجلت 6.5% في معدل نقص التغذية و9.6% في معدل انعدام الأمن الغذائي بين 2017- 2019".

وأردف: "وعالمياً، يتوقع التقرير ارتفاع عدد الذين يعانون من نقص التغذية وانعدام الأمن الغذائي نتيجة فيروس كورونا المستجد".