مطالب كويتية بفك حظر الطيران عن 31 دولة بينها مصر

دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية محمد لافي المطيري، للسماح لمواطني الدول الـ31 الممنوعين من الدخول للكويت، إلا بعد قضاء 14 يوما في دولة ثالثة، بالدخول الى البلاد، مؤكدا أنّ هذه الفئة تشكل عنصرا أساسيا لتنشيط حركة السفر.

وطالب المطيري، في تصريح صحفي، أمس بالاكتفاء بمسحة الـPCR التي تفيد خلو القادمين من الخارج من فيروس كورونا، كما هو متبع بالعديد من مطارات دول العالم المختلفة، عوضا عن الحجر المنزلي أو المؤسسي، وإلغاء فكرة الإقامة في دولة ثالثة لمواطني الدول الـ31 لمدة 14 يوما، لافتا إلى أنّه حال تعثر الاقتراح، فمن الممكن تطبيق الحجر المؤسسي عليهم.

وكانت الطيران المدني الكويتية، أعلن في أول أغسطس الحالي، حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة بينها مصر حتى إشعار آخر، بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية؛ لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا.

فى سياق متصل كشفت مصادر كويتية مطلعة، عن أن حظر الطيران للقادمين من الدول الـ31، تسبب في تعطيل عودة 800 معلم إلى الكويت، رغم سريان إقامتهم في البلاد.

وقالت المصادر، في تصريح لجريدة السياسة الكويتية أمس ، إن قرار عودة المعلمين الـ800، رهن موافقة السلطات الصحية الكويتية، على الرغم من أن بدء دوام المعلمين، سيكون في الأول من سبتمبر المقبل، في حين سيبدأ دوام الطلبة في الرابع من أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن إقامات 215 معلما آخرين قد انتهت أو شارفت على الانتهاء وهم خارج الكويت، لوجود غرامات ومخالفات مستحقة عليهم، موضحة أن اللجنة التنسيقية بين وزارتي التربية والداخلية الكويتيتين، تبحث في آلية لدفعها وكيفية تحصيلها، ومن ثم تجديد تلك الإقامات.