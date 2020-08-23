توقعات بمرور إعصار "بافي" عبر العاصمة الكورية الأسبوع المقبل

توقعت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية في كوريا الجنوبية مرور الإعصار "بافي" المتشكل قبالة الساحل الشرقي لتايوان عبر سول الأسبوع المقبل بعد تغيير مساره، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية، اليوم، إن الإعصار في طريقه للوصول إلى المياه على بعد حوالي 270 كيلومترا جنوب مدينة سيوجويبو بجزيرة جيجو، الأربعاء المقبل، ثم يواصل طريقه شمالًا على طول الساحل الغربي.

وأوضحت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الإعصار قد يمر الخميس المقبل، فوق سول والمناطق المحيطة بها، مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة.

وأشارت الوكالة، إلى أن مسار الإعصار قد يتغير مرة أخرى، مضيفة أنه يتعين اتخاذ تدابير السلامة اللازمة، خاصة في المناطق الساحلية.

ويترقب الساحل الأمريكي المطل على خليج المكسيك ومنصات الطاقة العائمة عاصفة مزدوجة نادرة خلال الأيام القليلة القادمة لدى اقتراب العاصفتين الأستوائيتين "ماركو ولاورا"، اللتين من المحتمل أن تتحولا إلى إعصارين.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم، أنه من المتوقع أن تستهدف العاصفتان القادمتان من اتجاهين مختلفين وسط وغرب خليج المكسيك، مما يعني أن سكان السواحل ومنصات النفط والغاز الطبيعي البحرية ينتظرون أياما من الأمواج المتلاطمة والرياح والأمطار في المناطق التي شهدت بالفعل بعض عمليات الإجلاء.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية لدى هيئة الأرصاد الخاصة "ماكسار"، آرون كارمايكل: " تظهر النماذج شيئا غير مسبوق هذا الصباح ، إنه حقا غير مسبوق أن تصل عاصفتان إلى اليابسة في غضون 24 إلى 36 ساعة في نفس البقعة ".

وكانت آخر مرة اجتاحت فيها عاصفتان الخليج معا في عام 1959 ووفقا للتوقعات الحالية، ستصل عاصفة ماركو، بعد غد الثلاثاء في مكان ما على طول الساحل من جنوب تكساس إلى غرب لويزيانا، بينما ستضرب عاصفة لاورا مساء الأربعاء وحتى الخميس القادمين من هيوستن إلى موبايل بولاية ألاباما.