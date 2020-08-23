فض مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين في حفل زفاف بإسنا

نجحت قوات الشرطة في فض مشاجرة بين عائلتين خلال حفل زفاف بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، لخلافات سابقة بينهما.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطارًا من غرفة النجدة بالمركز بقيادة جمال عبدالمحسن رئيس الغرفة، يفيد بوقوع مشاجرة لوجود خلافات قديمة منذ أكثر من عام، ثم تجددت خلال حفل زفاف العائلة، وذلك بالشوم والأسلحة البيضاء، حيث وقعت المشاجرة بين آل بكري وأولادوه وآل عطا وأشقائه، وذلك فى قرية النمسا بنجع النقبة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة "عبدالرسول. ف. أ" بجرح في فروة الرأس بعمق 5سم، ونُقل إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونجح رجال المباحث بمركز شرطة إسنا، فى ضبط "رمضان. م. ف" وآخرين من طرفى المشاجرة.

وعلى الفور، انتقل لموقع المشاجرة كل من رئيس غرفة عمليات مجلس المدينة جمال عبدالمحسن، ونائب رئيس المدينة عبدالرحيم طايع، ورئيس القرية عشري محمد، ومأمور مركز شرطة إسنا المقدم أحمد حبيب، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، وبإشراف لواء الفرقة عبدالمجيد رضوان، وضباط المركز والمباحث و2 سيارة إسعاف، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.