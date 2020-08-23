كاتبة: يوسف وهبي محضِّر أرواح.. ومصطفى محمود أصيب بالاكتئاب قبل وفاته

تحدثت الكاتبة الصحفية لوتس عبدالكريم عن المواقف التي جمعتها مع الكثير من الفنانين ومن بينهم الفنان الراحل يوسف وهبي، قائلة إن الناس تعرف يوسف بأنه فنان ومسرحي عظيم، وصاحب مبادئ يقدمها من خلال مسرحياته، ولكن ما لا يعرفونه أنه كان "يحضّر الأرواح"، إذ كان يدرس الناحية الروحية "له مؤلفات ومواقف كتير جدا أنا حضرتها وشوفتها بعيني وكان يعتقد جدا في العلاج الروحي".

وأضافت "لوتس" خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومنى عبدالغني ومفيدة شيحة، أنها عرفت ذلك بسبب طبيعة حياتها، "أنا عشت حياة مش عادية، لفيت العالم، وكل الناس اللي قابلتهم دول كانوا برة مصر، في مصر ما تقدريش تقتربي من حد مشهور أبدا، والناس دي كنت بالصدفة بقابلها في الأماكن اللي كنت بسافر فيها، لأن زوجي دبلوماسي وبننتقل من بلد لبلد".

وأوضحت أنها من الشخصيات التي قابلتها هو الدكتور مصطفى محمود، لافتة إلى أنه أصيب بالاكتئاب في آخر حياته رغم نجاحه، مشيرة إلى أن سبب اكتئابه أنه تم إلغاء برنامج "العلم والإيمان" بالتلفزيون كما أنه تم منعه من الكتابة.