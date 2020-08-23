أحمد الحريري: لعنة مجزرة السلام والتقوى ستلاحق القتلة أينما كانوا

كتب الأمين العام لتيار "المستقبل" اللبناني، أحمد الحريري، تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لمناسبة ذكرى تفجيري مسجدي "السلام والتقوى" في طرابلس: "لعنة الدم البريء المظلوم الذي سال في مجزرة مسجدي السلام والتقوى، ستلاحق القتلة أينما كانوا.. حق طرابلس بالعدالة سيأتي، وستبقى مدينة السلام والتقوى وأهلها أهل الحقيقة والعدالة.. نحن مؤمنون بالعدالة الإلهية.. ونردد الآية الكريمة: "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

واستهدف تفجيران استهدفا مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، في 23 أغسطس 2013، أسفرا عن مقتل عشرات المصلين وإصابة المئات، فيما أحيلت الجريمة إلى "المجلس العدلي"، وأعلى سلطة قضائية في لبنان، لمحاكمة المتورطين بالجريمة.

وأصدر المجلس العدلي، قراراً اتهامياً في سبتمبر 2016، سمّى فيه ضابطين في المخابرات السورية، خططا وأشرفا على عملية التفجي، هما النقيب في فرع فلسطين محمد علي علي، والمسؤول في فرع الأمن السياسي ناصر جوبان، وفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".