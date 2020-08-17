أزمات الاقتصاد التركي مستمرة.. عجز الموازنة وصل إلى 139 مليار ليرة

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، أن رصيد موازنة الحكومة المركزية سجل عجزًا قدره 29.7 مليار ليرة في شهر يوليو الماضي، وبذلك بلغ عجز الموازنة خلال السبعة أشهر الماضية 139.1 مليار ليرة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأوضحت الوزارة التركية في بيان: "بلغت نفقات موازنة الحكومة المركزية خلال شهر يوليو 2020، 116.2 مليار ليرة، في حين بلغت عائدات الموازنة 86.5 مليار ليرة، ما سجل عجزًا في الموازنة قدره 29.7 مليار ليرة".

وأضافت الوزارة التركية، أن نفقات الميزانية الأولية بلغت 107.8 مليار ليرة، في حين بلغ العجز الأولي 21.2 مليار ليرة.

وكانت الميزانية الحكومية التركية، حققت فائضًا في الفترة نفسها من العام الماضي قدره 9 مليارات و901 مليون ليرة تركية، إلا أن هذا الوضع تغير خلال العام الحالي لتسجل عجزًا وصل إلى 29 مليارًا و696 مليون ليرة خلال شهر يوليو من هذا العام.

وكانت الميزانية قد سجلت فائضًا أوليًا قدره 17 مليارًا و620 مليون ليرة في يوليو 2019، إلا أنها سجلت خلال الفترة نفسها من هذا العام عجزًا أوليًا قدره 21 مليارًا و240 مليون ليرة.

وواصل الاقتصاد التركي الانهيار، خصوصًا في ظل السياسات الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية الحاكم التي هوت بالليرة التركية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي، وأدت إلى هروب العديد من المستثمرين ورؤوس الأموال إلى خارج البلاد، مما خلق أزمة بطالة كبيرة بين الشباب التركي.