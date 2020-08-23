إنشاء حائط بجانب البحر اليوسفي لحماية 7 قرى ببني مزار

كلف اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، اليوم، مديرية الري والموارد المائية، بالبدء في الأعمال الخاصة بإنشاء حائط ساند بطول 90 مترًا بجانب البحر اليوسفي، وذلك كنوع من الحماية لإحدى الطرق، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز بني مزار.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم، لإحدى الطرق التابعة لمركز بني مزار، والتي تخدم عددًا من القرى بالمركز وهي قرى السلسلة، والمتوكلين، وقرية سبع، وأبو حيار، والتحرير، ونجع عطية، ونجع البحاروة.

والتقي المحافظ خلال تفقده للطريق بعدد من المواطنين، الذين طالبوا بعمل تكسية حجرية لجسر البحر اليوسفي، حماية لأرواحهم، وزراعاتهم.

وأجرى المحافظ ومرافقوه معاينة على الطبيعة للطريق، واستمع الى عدة مقترحات لحل المشكلة، حيث وجه على الفور مديرية الري والوحدة المحلية بالبدء في الأعمال، استجابة لشكاوى الأهالي.