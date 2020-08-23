محافظ المنيا يتابع تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ببني مزار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز بنى مزار، حيث اطمئن على سير العمل.

والتقى المحافظ، خلال جولته بالمركز بعدد من المواطنين، واستمع الى مطالبهم واستفساراتهم حول التصالح في مخالفات البناء، حيث شهد المركز اليوم، اقبالًا كبيرًا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح.

وأكد المحافظ، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، إضافة الى يومي الجمعة والسبت، واعتبارهما أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً.

وناشد المحافظ المواطنين الإسراع في سداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن 15 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح.

وذكر أن من لم يتقدم بطلب للتصالح حتى الآن عليه التقدم بطلب التصالح، مصحوبًا بسداد 25% من قيمة التصالح، وذلك حتى 30 سبتمبر المقبل، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا الى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات.