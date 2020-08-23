جامعة المنيا تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم

واصلت جامعة المنيا استقبال طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى، بالشعب العلمية والهندسية والأدبية بمعاملها للحاسب الآلي التي وفرتها للطلاب لتسجيل رغباتهم بفرع مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة المنيا.

يأتي ذلك ضمن خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للعام الدراسي 2020/2021، بالخدمة المجانية التي تقدمها وزارة التعليم العالي على موقعها الرسمي للتنسيق الإلكتروني http://tansik.egypt.gov.eg.

قال الدكتور مصطفى عبد النبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، إن اليوم الأول شهد إقبالًا كثيفًا من طلاب المرحلة الأولى؛ سواءً لتسجيل رغباتهم الـ75 رغبة المتاحة أمامهم، أو للاستفسار عن أعمال التنسيق وآليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح والمناسب، متوقعًا استقبال المزيد خلال المراحل المقبلة للتنسيق، لافتًا إلى أن جميع الطلاب المتقدمين للتنسيق يخضعون للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ؛لتجنب العدوى من فيروس كورونا المستجد.

أوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة استقبلت أكثر من 150 طالبا وطالبة باليوم الأول بأعمال التنسيق بمعمليها للحاسب الآلي، بمبنى "ج" بالمدينة الجامعية بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، وبمبنى ملحق كلية دار العلوم بالحرم الجامعي، وذلك لاستقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام أعمال مراحل التنسيق.