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محمود مسلم

التحالف الدولي: دورنا في العراق حاليا تقديم المعلومات الاستشارية

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(أ.ش.أ)
06:47 م | الأحد 23 أغسطس 2020
عناصر من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي

عناصر من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي

قال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، مايليز كاجينز، اليوم، إن دور التحالف حاليا في العراق تقديم المعلومات الاستشارية.

وأضاف كاجينز، أن "القوات في قاعدة التاجي عادت إلى ديارها، ويتم الآن العمل في مواقع أقل بالعراق"، مشيرا إلى أن التحالف الدولي يقيم الوضع حاليا بشكل دوري لا سيما بعد أن أصبحت القوات العراقية أكثر تأهيلا"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، في وقت سابق اليوم، أن قوات التحالف سلمت الموقع رقم 8 الذي كانت تشغله في قاعدة التاجي.

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