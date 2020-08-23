تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد قشطة: يحتاج جراحة في الفخذ و"كورونا" يؤجلها

قال الدكتور أيمن خلاف، مدير مستشفى الهلال، إن المستشفى استقبل الفنان محمد قشطة منذ 5 أيام، قادماً من مستشفى التأمين الصحي، وكان يعاني من وجود شرخ في عظمة الفخذ، وبمجرد وصوله تم عرضه على استشاري باطنة واستشاري صدر، وبعد إجراء أشعة مقطعية على الصدر وتحليل صورة دم كاملة ، تبين وجود اشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "خلاف" في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، بعد وجود اشتباه تم إجراء تحليل فيروس كورونا له من خلال الكواشف السريعة "rapid test"، وجاءت النتيجة سلبية، وتم كتابة أدوية له، والتزم بها خلال الأيام الماضية.

وتابع مدير مستشفى الهلال، أنه نظراً لكبر سن الفنان، فإنه تم عرضه على استشاري تخدير، والذي نصح بأن يخضع لتخدير نصفي، حتى لا تتأثر منطقة القلب والصدر، وجار تجهيزه حتى يدخل العمليات مساء اليوم.

حول طبيعة العملية، أوضح "خلاف"، أن العملية الجراحية التي سوف يخضع لها الفنان محمد قشطة تستغرق ساعتين، ويمكن للمريض أن يغادر المستشفى بعد مرور 48 ساعة على العملية.

وكان هشام قشطة، نجل الفنان محمد قشطة، أجرى مكالمة هاتفية مساء أمس له لبرنامح " من مصر"والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، يستنجد لانقاذ والده الذي يحتاج إلى عملية حراجية في الفخذ.

وأوضح "هاني" خلال مداخلته الهاتفية أن والده يعاني من جلطة منذ 8 أشهر في نصفه الشمال، وخلال حركته سقط أرضا حتى كسر بمنطقة الفخذ الأيمن بالحوض، ومن ثم تم التوجه إلى مستشفى التأمين الصحي، وتم استخراج علاج على نفقة الدولة، وتم تحديد موعد لإقامة عملية ولا بد أن يصوم، وفي اليوم الثاني اكتشف أن والده حصل على حقنة السيولة وأكدوا أنه سيتم تأجيل العملية، ليتوجه بعد ذلك بوالده إلى مستشفى الهلال.